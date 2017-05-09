Ташкент, 9 мая, 2017, 11:27 — ИА Регнум. В Узбекистане 9 мая широко отмечают День памяти и почестей, по поручению президента республики правительством, властям на местах, общественным организациям проводятся специальные встречи и просветительно-художественные вечера, посвященные защитникам свободы и чести Родины, передает корресподент ИА REGNUM. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утром возложил цветы к памятнику Скорбящей матери на площади Независимости Ташкента, после этой церемонии в Зангиатинском районе столицы Узбекистана был организован торжественный прием для ветеранов, членов правительства, дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

Мирзиёев выступил с речью, после чего гостям было представлена театрализованная постановка, повествующая о том, как началась Великая Отечественная война, как провожали на фронт сыновей и мужей, получали письма скорби и радости, трудились в тылу на благо всеобщей победы.

Примечательно, что во время приема угощение гостям разносили люди, одетые в форму времен Великой Отечественной войны, звучали песни того времени.

В соответствии с указом президента Узбекистана, ветеранам в честь праздника выдано единовременное денежное вознаграждение в размере двух миллионов сумов (один доллар — 3624 сума или 57 рублей).

Во время Великой Отечественной войны спаслись от голода и смерти более 1,5 миллиона человек, эвакуированных в республику граждан СССР. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из Белоруссии, Польши и Украины. Республика исполнила 81-й приказ ГКО.

В Узбекистане были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а военные училища, дислоцированные в Ташкенте, подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

В Узбекистане к началу 2016 года проживало 3109 участников Великой Отечественной войны и 69 994 ветеранов трудового фронта.