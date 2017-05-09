Душанбе, 9 мая, 2017, 11:16 — ИА Регнум. В Таджикской столице сегодня, 9 мая, все-таки состоялось шествие «Бессмертного полка». В Акции приняли участие около 500 человек. По словам организаторов, официального запрета они не получили.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Мы решили пройтись по улицам Душанбе, как и в прошлом году, когда мы просто собрались и прошли по Душанбе, чтобы почтить память наших героев».

Душанбинцы с портретами воевавших в Великой Отечественной войне родственников прошли по центральным улицам от площади Победы до парка Победы после окончания военного парада и официальных мероприятий.

В соцсетях сообщают, что «Таджикистанцы прошли «Бессмертным полком» по разным маршрутам столицы, в разное время, в разном количестве, в составе разных инициативных групп, с флагами и песнями, чтобы встретиться в парке Победы»

Как рассказал радио «Озоди» председатель Союза ветеранов-интернационалистов Таджикистана Шавкат Мирзоев, участники не создавали препятствий ни автомобильному движению, ни пешеходам. Издание также отмечает, что сотрудники милиции, мимо которых промаршировали горожане с плакатами, никак не препятствовали шествию.

Напомним, ранее власти Душанбе отменили собственное разрешение на проведение общественной акции «Бессмертный полк», объяснив свои действия невозможностью обеспечения безопасности из-за множества проводимых в городе торжественных мероприятий.

Отказ столичного руководства вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации. После чего национальное информационное агентство «Ховар» опубликовало официальное заявление, в котором более «подробно» были описаны причины отказа:

«Продолжение войны в приграничных зонах Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан не позволяет проводить дополнительные акции. Кроме того, согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям», — заявили в государственном информагентстве.