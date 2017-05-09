Абакан, 9 мая, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В столице Хакасии — городе Абакане — в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2017 года приняли участие более 11 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Всеволод Пименов «Бессмертный полк» в Абакане

Все они пронесли портреты своих отцов, дедов и прадедов, которые в годы войны сражались за Родину.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM координатор акции в Абакане Всеволод Пименов, для абаканцев значение «Бессмертного полка» всегда было высоким.

«С самого начала проведения этой акции в Хакасии абаканцы откликнулись очень активно и присоединились к шествию. Когда мы только начинали, в 2013 году, мы думали, что придут человек 500. Но мы ошиблись, и в «Бессмертном полку» прошли тогда около 5 тысяч человек. Мне кажется, абаканцы очень хорошо эту акцию всегда воспринимали и очень правильно оценивали ее значение», — сказал Пименов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным республиканского правительства, в прошлом году в акции «Бессмертный полк» в Абакане приняли участие около 10 тысяч человек.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве социальной защиты Хакасии, в регионе в настоящее время проживают 244 инвалида и участника войны; 33 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 34 бывших несовершеннолетних узника концлагерей; более 3 тысяч тружеников тыла и более 1300 вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

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