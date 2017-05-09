Оренбург, 9 мая, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Оренбурге праздничная часть в первой половине дня 9 мая в честь Дня Победы на площади им. В.И. Ленина стала укороченной, поскольку из-за ненастья приняли решение отменить театрализованное представление, которое запланировали после парада, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Костюмы юных участников концерта не отвечали погодным условиям. Кроме того, в финальной части парада начался сильный дождь. Однако пасмурное и дождливое утро не омрачило настроения оренбуржцев.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Открытие парада

Наталья Хомутова ИА REGNUM Участники театрализованного представления были готовы выступать и в непогоду

Трибуны приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и их родственников были заполнены. Отметим, зрительские места для почетных гостей рассчитаны на 400 человек.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Трибуны почетных гостей во время дождя

Наталья Хомутова ИА REGNUM Фронтовик Михаил Стукалов дошел до Берлина. Был дважды ранен в годы Великой Отечественной войны

Наталья Хомутова ИА REGNUM Один из почетных гостей праздника фронтовик Рашид Баширов

За полчаса до начала парада центральные улицы города оживились. Горожане шли с шарами, цветами, которые ярко выглядели на пасмурном фоне. Практически у всех оренбуржцев на груди красовались георгиевские ленточки. По радио звучали песни военных лет. Жители улыбались и поздравляли друг друга с Днем Великой Победы.

К 10:00 местного времени (08:00 мск) площадь была полна народа, который покинул место только по окончанию парада, несмотря на сильный дождь.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Парад принял командующий Оренбургской ракетной армией, генерал-лейтенант Анатолий Кулай

Колонны войск Оренбургского гарнизона, оренбургских подразделений силовых министерств и ведомств РФ, Президентского и муниципального кадетских училищ, воспитанники военно-патриотического клуба «Подросток» промаршировали по главной площади областного центра, отдавая честь Государственному Флагу Российский Федерации и Знамени Победы.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбургские кадеты

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбургские казаки

Наталья Хомутова ИА REGNUM Юнармейцы

Наталья Хомутова ИА REGNUM Торжественное прохождение военной колонны завершилось маршем военного оркестра, который исполнил «Прощание славянки»

Торжества по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли сегодня, 9 мая, во всех муниципальных образованиях Оренбургской области.

В 19:00 у Вечного огня на пр. Победы в Оренбурге начнется шествие «Бессмертный полк».