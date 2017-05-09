В Оренбурге отменили театрализованное представление в честь Дня Победы
Оренбург, 9 мая, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Оренбурге праздничная часть в первой половине дня 9 мая в честь Дня Победы на площади им. В.И. Ленина стала укороченной, поскольку из-за ненастья приняли решение отменить театрализованное представление, которое запланировали после парада, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Костюмы юных участников концерта не отвечали погодным условиям. Кроме того, в финальной части парада начался сильный дождь. Однако пасмурное и дождливое утро не омрачило настроения оренбуржцев.
Трибуны приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и их родственников были заполнены. Отметим, зрительские места для почетных гостей рассчитаны на 400 человек.
За полчаса до начала парада центральные улицы города оживились. Горожане шли с шарами, цветами, которые ярко выглядели на пасмурном фоне. Практически у всех оренбуржцев на груди красовались георгиевские ленточки. По радио звучали песни военных лет. Жители улыбались и поздравляли друг друга с Днем Великой Победы.
К 10:00 местного времени (08:00 мск) площадь была полна народа, который покинул место только по окончанию парада, несмотря на сильный дождь.
Колонны войск Оренбургского гарнизона, оренбургских подразделений силовых министерств и ведомств РФ, Президентского и муниципального кадетских училищ, воспитанники военно-патриотического клуба «Подросток» промаршировали по главной площади областного центра, отдавая честь Государственному Флагу Российский Федерации и Знамени Победы.
Торжества по случаю 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли сегодня, 9 мая, во всех муниципальных образованиях Оренбургской области.
В 19:00 у Вечного огня на пр. Победы в Оренбурге начнется шествие «Бессмертный полк».