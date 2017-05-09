Тбилиси, 9 мая, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В честь Дня Победы над фашизмом президент Грузии Георгий Маргвелашвили 9 мая посетил город Зугдиди и наградил ветерана второй мировой войны 91-летнюю Ольгу Цалан Орденом чести.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили награждает Ольгу Цалан

По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили лично навестил ветерана на дому и поблагодарил ее за вклад в победу над фашизмом. Помимо ордена, он вручил 91-летней Ольге Цалан ваучер на медикаменты на сумму 140 лари от администрации президента и фармацевтической компании «Аверси».

«Поздравляю всех тех ветеранов и тех людей, которые боролись за победу над фашизмом и победили это ужасное зло человечества. Поздравляю и благодарю их за то, что мир не погрузился в этот ужасный мрак. Именно их заслуга, что человечество сегодня вращается вокруг идеалов гуманизма», — заявил в гостях у ветерана президент.

Георгий Маргвелашвили возложил венок к установленному в Зугдиди Мемориалу погибшим во Второй мировой войне и почтил их память.