Иркутск, 9 мая, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Утром колонна военных, ветеранов, молодёжи и тысяч горожан отправилась от танка «Иркутский комсомолец» к Вечному Огню. Там состоялся митинг. Погибшим при защите Отечества отдали воинские почести, к Вечному огню и памятнику дважды герою СССР Афанасию Белобородову возложили огромное количество цветов. Затем на площади перед зданием правительства Иркутской области состоялось торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, участие в котором приняло более тысячи человек.

Irkobl.ru Иркутск. 9 мая

«Для нашего народа Великая Отечественная война стоила огромных усилий и жертв. И мы никогда не забудем тех, кто сложил головы в боях, кто дошел через огонь сражений до Берлина, кто четыре долгих года ковал Победу в тылу. Мы — страна победителей. Мы — народ, который сломал хребет фашизму. Мы знаем и помним, какой ценой завоевано наше счастье, свобода, независимость. Слава Великой Победы не померкнет никогда. Память о бессмертном подвиге сохранится во всех веках в сердцах наших потомков. Дорогие ветераны, мы гордимся вами, хотим, чтобы наши дети и внуки были на вас хоть немного похожими. Мы постараемся, чтобы наша страна никогда никому не подчинялась», — сказал Левченко.

Под звуки военного оркестра торжественное прохождение открыла знамённая группа, которая пронесла государственный флаг России, копию Знамени Победы и флаг Министерства обороны РФ. Затем прошли колонны подразделений Министерства обороны и других силовых структур: офицеры и военнослужащие по призыву ракетной дивизии, специалисты региональных управлений МВД, МЧС, федеральных служб исполнения наказаний, судебных приставов, таможни, курсанты Восточно-Сибирского института МВД, парадный расчёт Иркутского казачьего войска, а также воспитанники Иркутского и Усольского кадетских корпусов.

Впервые участие в торжественном шествии приняли военнослужащие национальной гвардии (структуры, созданной меньше года назад), а также бойцы военно-патриотического движения «Юнармия» и рота почётного караула. В торжественном шествии была задействована военная техника. Это БТР-70М, макет ракетного комплекса «Тополь», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», противотанковая пушка «Рапира», другая техника военного назначения.

Затем по площади прошли участники «Бессмертного полка», они несли портреты родственников, принимавших участие в боевых действиях и работавших в тылу. Присоединиться к шествию могли все желающие. В Иркутске в колонне прошли около 50 тысяч человек. Затем по всему городу начались праздничные гуляния.