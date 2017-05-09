Тамбов, 9 мая, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в нескольких селах Тамбовской области прошли за день до 9 мая. Такое решение было принято для того, чтобы сельчане, чьи родственники жили в других населенных пунктах, смогли доехать до мемориалов, где увековечены имена участников войны. На деле оказалось, что принять участие в митингах не смогли люди, работающие в поле. Сейчас время активных полевых работ, поэтому у трактористов и комбайнеров только один выходной — 9 мая. Корреспондент ИА REGNUM побывал на митингах в деревнях Юрловского сельского совета Никифоровского района.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Жители села Голицыно принесли на митинг фотографии своих родителей и цветы, выращенные в собственных садах

Анна Кумицкая ИА REGNUM Подготовка к шествию Бессмертного полка

В селе Голицыно, которое входит в состав сельсовета, торжественный митинг был назначен на 9:30 утра. Школьники и жители села собрались возле местного Дома культуры. Работники ДК поставили возле здания магнитофон, из которого звучали песни военных лет. Под звуки «Для Победы» и «Белорусского вокзала» сельчане обсуждали дела насущные: кто сколько картошки посадил, когда будет завершено строительство стадиона около школы, как выросли цены в магазинах. Среди участников митинга в большинстве своем — школьники и пенсионеры. Вместе с бабушками пришли и внуки. У большинства — в руках фотографии покойных отцов и дедов, которые были на фронте в годы Великой Отечественной войны. Дошли до места сбора и старики, которые из-за болезней редко выходят за пределы двора.

Анна Кумицкая ИА REGNUM На праздничные мероприятия в село Голицыно приехали гости из других областей

В 9:30 от здания ДК началось шествие Бессмертного полка.

«У Петровича две фотографии, хоть бы поделился», — судачили женщины, пришедшие без фотографий своих родственников, кивая на бывшего главного агронома села, который принес фото своего отца, прошедшего всю войну, и фото брата своей жены, погибшего в самом начале войны.

Впрочем, после фотографии достались всем, — местные учителя раздали карточки, сделанные еще несколько лет назад.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Фото погибших фронтовиков и георгиевская лента — символы Дня Победы

Главное место действия — памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. За последние годы мемориал заметно похорошел: стальные таблички, на которых написаны фамилии погибших на фронте сельчан, поменяли на гранитные, старый разбитый асфальт заменили на новый. К тому же перед каждым 9 мая школьники прибираются на памятнике, а работники сельсовета освежают побелку. Именно здесь прошел торжественный митинг, в ходе которого сельчан с праздником поздравил глава сельсовета и руководитель местного сельскохозяйственного предприятия. После панихиды и возложения цветов к монументу, школьники и жители села прошли в Дом культуры, где силами учеников был организован концерт.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Голицыно

В селе Юрловка, которое ранее было райцентром, митинг начался в 12:30. Программа та же: поздравление главы сельсовета, панихида и возложение цветов. Запланированный ход событий нарушила только маленькая девочка, которая еще даже не ходит в школу. Она прочла стихотворение, которое заставили всплакнуть многих присутствовавших на митинге.

Анна Кумицкая ИА REGNUM И стар, и млад

Всего в сельсовете, в который входит 19 деревень и сел, осталось только два ветерана Великой Отечественной войны и восемь вдов участников войны. Один из ветеранов Николай Григорьевич Христофоров принял участие в праздничных мероприятиях. Пройти в Бессмертном полку ему не позволило здоровье. Но автомобиль, за рулем которого был ветеран, возглавлял шествие.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Участница митинга в селе Юрловка

К слову, если в Голицыно в руках школьников и жителей села были только фотографии фронтовиков, то в Юрловке к ним зачем-то прибавились флаги «Единой России» и «Молодой гвардии». Среди них одиноко реял флаг России.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Двери школы украшены в преддверии Дня Победы

Шествие завершилось около местной школы, в которой, кстати, когда-то учились Герой Советского Союза Евгений Шкурдалов и полный кавалер ордена Славы Егор Кольтюков. Здесь состоялась небольшая линейка, на которой школьникам рассказали об участниках войны, которые родились в селе. Закончилось празднование также концертом в местном ДК.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Фотографии несут и ученики, и руководство школы

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году отмечается 72-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия запланированы во всех городах России. Во многих городах пройдет шествие Бессмертного полка.