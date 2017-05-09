Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Завершением парада в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге стало прохождение над Дворцовой площадью самолетов и вертолетов фронтовой и армейской авиации Западного военного округа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Боевые самолеты над Дворцовой площадью 9 мая 2017 г

Первым в небе появился самый большой в мире транспортный вертолет Ми-26. За ним проследовали группы транспортно-боевых Ми-8, вертолетов огневой поддержки Ми-24 и Ка-52.

После этого над Дворцовой раздался гул транспортных самолетов Ан-26, Ан-12, Ту-154. Они проследовали над площадью друг за другом.

Наконец, над центром Петербурга появились и прошли в парадном строю самолеты-разведчики Су-24МР, новейшие фронтовые истребители Су-35, истребители МиГ-29СМТ, тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31, многоцелевые истребители Су-27, новейшие истребители-бомбардировщики Су-34.

В воздушной части парада приняло участие более 40 единиц современной авиационной техники.

В завершение парада в Санкт-Петербурге оркестр и хор ЗВО исполнили песню «День Победы». Ее словам подпевали ветераны и все гости парада в честь 72-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками.