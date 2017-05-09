Донецк, 9 мая, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Сюда прибыли многочисленные делегации во главе с представителями местных администраций и общественных организаций, руководители министерств и ведомств, депутаты Народного совета. Глава ДНР Александр Захарченко также принял участие в торжественном митинге, где обратился с речью к землякам.

Илья Кононенко Саур-могила, ДНР

Даже разразившийся весенний ливень не помешал проведению праздника, не испортил настроение людям. А вот враги пытались это сделать, заложив и подорвав взрывные устройства на одной из дорог, ведущих к Саур-Могиле. К счастью никто не пострадал. Лишь начало митинга было несколько отложено.

Следует отметить, что торжественные мероприятия проводятся на Саур-Могиле ежегодно к Дню Победы и Дню освобождения Донбасса. Исключением стал лишь 2014 год, когда у этой легендарной высоты велись ожесточённые бои.