Москва, 9 мая, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Авиация воздушно-космических сил России не будет принимать участия в параде Победы на Красной площади в Москве из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Publicdomainpictures.net Пасмурное небо

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади. Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования», — сказано в сообщении Минобороны РФ.