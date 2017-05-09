Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 10:40 — ИА Регнум. После прохождения пеших колонн военнослужащих Западного военного округа, учащихся военных училищ и академий на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга вступила механизированная колонна, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Техника на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Первым на площадь вышел танк Победы — легендарный Т-34−85.

Вслед за ним по главной площади Северной столицы идут образцы современной боевой техники, состоящие на вооружении Сухопутных войск.

В их числе — бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр-М», модернизированные танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», автомобили «Урал» с гаубицами Д-30, «Камазы» с крупнокалиберными гаубицами «Мста-Б», гаубицы «Гиацинт», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», новейшие оперативно-тактические комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы С-400.

Для защиты дорожного покрытия вся гусеничная техника передвигается по городу в прорезиненных накладках.

Ветераны и их семьи на Дворцовой площади особенно горячо приветствуют экипажи БТР, артиллерийстов и танкистов, машут им руками и пытаются снять на фотоаппараты и телефоны.