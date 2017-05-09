Тель-Авив, Израиль, 9 мая, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину поздравления по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Текст поздравительной телеграммы опубликован сегодня, 9 мая, в официальном Twitter-аккаунте.

Kremlin.ru Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

В поздравительной телеграмме Нетаньяху особо отметил вклад российского народа в освобождение мира от «нацистской тирании».

«С большим удовольствием поздравляю вас и российский народ с Днем Победы», — пишет израильский премьер-министр.

Глава израильского правительства отмечает, что сложно представить, как сегодня выглядел бы мир, если бы не жертва российского народа.

«Сегодня миллионы людей по всему собираются, чтобы отдать дань тем смелым мужчинам и женщинам, которые боролись за освобождение мира от нацистской тирании», — написал Нетаньяху.

Нетаньяху напомнил, что День Победы в Израили празднуется ежегодно. В честь этого праздника, в частности, каждый год в городах Израиля проводятся марши с участием ветеранов.