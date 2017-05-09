Киев, 9 мая, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Сегодня, 9 мая, депутата Харьковского городского совета, руководителя территориального совета общественного Движения «Украинский выбор — Право народа» Андрея Лесика неизвестные люди в масках заблокировали в его собственной квартире. Блокирующих порядка 20 человек, они вооружены. В квартире депутата отключили свет и Интернет, сообщает пресс-служба организации.

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Сам депутат связывает это нападение со своей принципиальной позицией по вопросу празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что после участия в прошлогоднем торжественном шествии в День Победы, когда Андрей Лесик во время празднования Дня Победы шел в колонне с ветеранами Великой Отечественной войны с георгиевской ленточкой на груди, городской совет Харькова принял незаконное решение о лишении его полномочий депутата.

Лесик в судебном порядке вернул себе право представлять интересы жителей Харькова. 19 апреля 2017 года он пришел на сессию горсовета, но не смог принять участие в ее работе: по распоряжению мэра Геннадия Кернеса охрана харьковского городского головы с применением физического насилия вытолкала Андрея Лесика из зала заседания, нанеся ему травмы.

Тогда общественное движение «Украинский выбор — Право народа» потребовало от правоохранительных органов начать досудебное расследование по факту преступления, совершенного в отношении Андрея Лесика со стороны Кернеса как организатора преступления и его охраны как исполнителей, согласно статье 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и статье 351 (препятствование деятельности депутата местного совета) Уголовного кодекса Украины.

Также в пресс-службе отметили, что в Киеве в своей квартире вооруженными бойцами Национального корпуса заблокирован координатор по работе с общественными организациями Валерий Блидар.