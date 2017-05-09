Бишкек, 9 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. «К глубокому сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая перед соотечественниками сегодня, 9 мая, пишет пресс-служба главы государства.

President.kg Алмазбек Атамбаев

В качестве примера он привел ситуацию, когда несколько лет назад российский писатель Михаил Веллер в интервью одному из российских информагентств фактически поддержал скинхедов, высказав мнение, что они якобы неосознанно берут на себя функции по защите российского государства. «То есть, убивая сотни беззащитных людей, в том числе и детей, скинхеды, оказывается, защищают интересы России?» — возмутился киргизстанский лидер.

Также Атамбаев отметил, что после недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро, убив и покалечив десятки мирных людей, отдельные российские политики и СМИ «развернули буквально истерию против мигрантов из Киргизии».

«Так, депутат Государственной думы Константин Затулин в эфире государственного телеканала «Россия-1» призвал к жестким мерам к мигрантам из Киргизии, обосновав это тем, что, дескать, киргизы — чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России. Я искренне благодарен ведущему той передачи Владимиру Соловьеву за достойный ответ господину Затулину», — подчеркнул он. Глава государства напомнил, что киргизы являются выходцами из Сибири и Алтая, а также, что они входят в одну языковую населяющими эти и другие регионы Российской Федерации народами — татарами, башкирами, хакасами и тувинцами. «Само слово «Сибир» от киргизского «Шибер — место, богатое травой», Байкал — «Байкол — богатое озеро», Енисей — «Энесай — Мать-река». Да и река Урал называлась раньше Жайык, Яик — «широкая». Многие великие граждане России имеют далеких предков из алтайской семьи народов. Об этом наглядно говорят их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов. Из современных я могу назвать такие фамилии, как Нарышкин, Шойгу, Кара-Мурза и другие. То есть не Затулиным и Веллерам говорить о том, что киргизы чуждые России. Скорее, это их предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины или из лесов Европы», — добавил Атамбаев.

Также он высказал мнение, что проблемой для России являются не трудовые мигранты из Киргизии, а некоторые писатели и политики, которые разжигают ксенофобию и межнациональную рознь внутри России.

«Если главный подозреваемый в питерском теракте оказался узбеком из киргизского города Ош, не надо винить в этом всех узбеков и киргизов. Ведь он был гражданином России, как и его отец. И с 16 лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму. Семья не без урода. В любом есть подлецы и есть герои. Но нельзя по Гитлеру или Чикатило, по Брейвику или Ткачу судить о народе в целом», — подчеркнул президент Киргизии. Подводя итог, Алмазбек Атамбаев заострил внимание на том, что для киргизов Россия — это историческая прародина. «Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни. Как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны. Сила Великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих Россию. А для этого необходимо бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии. И в этом политикам России надо учиться у президента Владимира Путина», — подытожил киргизстанский лидер.

ИА REGNUM напоминает, сейчас за пределами Киргизской Республики работают от 700 тыс. до 1,2 млн киргизстанских трудовых мигрантов, при этом около 80% из них находятся в России. Отметим также, что в 2016 году трудящиеся за рубежом граждане Киргизии перечислили на родину $1 млрд 991,3 млн (около 116,57 млрд рублей по текущему курсу), что почти на $307,7 млн (18 млрд рублей) больше, чем в 2015 году.