Чита, 9 мая, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Чите прошел военный парад войск местного гарнизона. Командующий парадом — заместитель командующего 29 общевойсковой армией Валерий Шарагов, принимал парад командующий 29 общевойсковой армией генерал-майор Евгений Поплавский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Забайкальскийкрай.рф Парад в Чите

В составе парадного расчёта прошла пешая колонна численностью 1,7 тысяч человек, в том числе военнослужащие Министерства обороны, других силовых ведомств, суворовцы, юнармейцы. Механизированная колонна составила 62 единицы военной техники.

В рамках парада состоялась акция «Бессмертный полк», которую, по предварительным данным организаторов, поддержали порядка 9 тысяч человек. В рядах «Бессмертного полка» прошли губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и вице-премьер Дмитрий Кочергин. Он отметил, что принимает участие в акции второй раз. «Считаю, что «Бессмертный полк» — это дань памяти нашим предкам. К сожалению, все меньше ветеранов остается в живых, мы, безусловно, должны эту память хранить. Пока мы помним, они живы в наших сердцах. Считаю, что 9 мая — это один из самых главных государственных праздников в нашей стране», — сказал вице-премьер.

Жданова, в свою очередь, заявила, что задача современных россиян и забайкальцев — оправдать великие жертвы советского народа в Великой Отечественной войне. Как пишет «Чита.Ру», глава региона заявила, что, пока неиссякаем этот «Полк», Россию не сломить.