Самара, 9 мая, 2017, 10:16 — ИА Регнум. На федеральной трассе М-5 под Самарой автомобиль марки Mercedes насмерть сбил сотрудника ДПС. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Самарской области.

Дорожно транспортное происшествие

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 8 мая около 02:00 на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области. Водитль автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на обочину и сбил инспектора ДПС.

Сотрудники патрульной службы получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Руководство и личный состав ГУ МВД России по Самарской области выразило соболезнования родным и близким погибшего сотрудника полиции.