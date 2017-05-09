Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В акции «Бессмертный полк» в столице Камчатки приняли участие 17 тыс. человек, уверяют власти региона. Хотя изначально организаторы ожидали не более 10 тыс. участников, а на время старта шествия организаторы сообщали о 7 тыс. человек в колонне, но с оговоркой, что данные к концу шествия могут измениться, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» на Камчатке

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» на Камчатке

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Шествие возглавили представители различных национальных диаспор, проживающих на Камчатке. Они несли Знамя Победы, сшитое из множества лоскутов, оформленных руками камчатцев. Следом шли волонтёры, одетые в реплики формы военных лет.

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» на Камчатке

«С портретами родных, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны, а также отдавших дань Родине на трудовом фронте, по площади прошли 17 тысяч человек», — говорят в правительстве края.

В 2016 году в столице Камчатки в колонне прошли 7,5 тыс. участников. В этом году организаторы говорили, что ожидают 8−10 тыс. человек. В итоге, власти пришли к выводу, что участников было 17 тыс. Методика подсчета — не раскрыта.

Отметим, что торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, проходят сегодня во всех районах края. В них принимают участие более 30 тысяч человек.