Москва, 9 мая, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Парад в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы на Красной площади

В параде участвуют свыше 10 тысяч военнослужащих и задействовали более 100 единиц военной техники. На трибунах Красной площади присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, президент России Владимир Путин, президент Молдавии Игорь Додон, мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства РФ и депутаты Госдумы. Командует парадом генерал-полковник Олег Селюков.

На параде впервые покажут арктическую технику, а также новые модификации танков и ракетных комплексов.