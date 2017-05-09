Калуга, 9 мая, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Огненное число «72» в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выложили вечером 8 мая на калужской площади Победы участники всероссийской патриотической акции «Свеча Памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Память

Несмотря на дождь и холодную погоду в акции приняли участие более двух тысяч горожан. Это молодежь калужских вузов, родители с детьми, военнослужащие, руководители Калуги, представители политических партий и общественных движений, силовых структур. Зажжённые свечи как символы памяти калужане пронесли от сквера Мира до площади Победы.

В акции «Свеча памяти» приняли участие и молодежь Новосибирска, которая принесли с собой к Вечному огню на площади Победы в Калуге 18 зажженных свечей — по числу своих земляков, павших в годы Великой Отечественной войны на калужской земле.

Под звуки метронома собравшиеся на площади Победы почтили память павших и аплодисментами приветствовали героический подвиг советского народа, разгромившего гитлеровский фашизм.

Напомним, в этом году акции «Свеча Памяти» состоялась в Калуге уже в седьмой раз.