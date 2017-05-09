Дублин, 9 мая, 2017, 09:52 — ИА Регнум. У океанского побережья на западе Ирландии 26-летний рыбак-любитель Бен Бонд поймал на удочку самую крупную шестижаберную акулу Европы. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает ВВС.

NOAA Ocean Explorer Акула Hexanchus griseus

Сообщается, что Бонд вместе с владельцем прогулочного катера Люком Астоном вышли в океан в районе западного побережья Ирландии. Неожиданно на удочку Бонда попалась серая шестижаберная акула (Hexanchus griseus), которая является представителем самого крупного вида семейства многожаберных акул.

Для того, чтобы вытащить акулу на поверхность, по словам Бонда понадобилось «полтора часа изнурительной работы».

«Я не боялся. Я был взволнован, так как это было моей целью», — рассказывает 26-летний рыбак-любитель, который работает строителем.

После того, как Астон и Бонд подтянули акулул к яхте, они смогли замерить её длину, которая составила около семи метров. Рыбаки оценили вес акулы в 680 килограммов. Рыбаки указывают, что данные приблизительные, так как акулу не взвешивали, а после поимки отпустили обратно в море.

Свое решение отпустить акулу рыбаки объяснили тем, что этот «монстр глубин» относится к исчезающему виду, а также напомнили правило спортивной рыбалки: «поймал — отпусти».