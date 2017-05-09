Санкт-Петербург, 9 мая, 2017, 10:06 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 10:00 9 мая начался военный парад, посвященный 72-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Рота почетного караула на Дворцовой площади

В параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и около ста единиц боевой техники Сухопутных войск из состава Западного военного округа (ЗВО). Командует парадом начальник штаба войск ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов. Принимает парад командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов. Он объезжает выстроенные на Дворцовой площади «коробки» военнослужащих и поздравляет их с Днем Победы. В ответ звучит многоголосое «Ура!».

По сложившейся традиции, парад открыла знаменная группа роты Почетного караула ЗВО. В руках у военнослужащих — копия красного Знамени Победы, флаг России и флаг Вооруженных Сил. Также над Дворцовой площадью сегодня пронесут штандарты Ленинградского, Карельского, Украинских, Белорусских и Прибалтийских фронтов Великой Отечественной войны.

Как уже сообщалось, главной особенностью парада 2017 года в Петербурге станет участие армейской и фронтовой авиации. В воздушной части парада примут участие экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134. Всего над Петербургом пройдет более 40 единиц авиационной техники.

Самолеты и вертолеты для участия в параде поднялись с пяти аэродромов в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и Республике Карелия. Как сообщала пресс-служба ЗВО, военные летчики при подготовке к параду совершили более 30 самолетовылетов, общая продолжительность которых составила около 500 часов.

А вот военно-морской парад в честь Дня Победы в этот раз в акватории Северной столицы не состоится. Зашедшие еще 3 мая в Неву корабли через несколько дней покинули город. Отмена анонсированного ранее военно-морского парада официально никак не комментировалась. В СМИ появилась версия о том, что уход кораблей был вызван появлением вблизи российских территориальных вод американского эсминца и необходимостью обеспечить безопасность Ленинградской военно-морской базы. Однако эксперты опровергали это предположение, заявляя о том, что сил и средств для такой безопасности достаточно.