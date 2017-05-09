Бишкек, 9 мая, 2017, 09:46 — ИА Регнум. «Мы склоняем головы перед бессмертной памятью погибших на полях сражений. Тех, кто отдал свою жизнь ради нас с вами, ради мирного неба для всего человечества», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая с поздравительной речью, выступая на митинге-реквиеме, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пишет пресс-служба глава государства.

President.kg Алмазбек Атамбамев с ветеранами

Киргизстанский лидер поздравил соотечественников с Днем Победы и отметил, что фашизм был побежден благодаря совместным усилиям антигитлеровской коалиции, в которую вошли 58 стран мира.

«Но в первую очередь, конечно же, благодаря мужеству и героизму народов 15 республик Советского Союза, их сплоченности и воинскому братству. С началом вероломного нападения вражеских полчищ на Советский Союз Киргизия не осталась в стороне. С первых дней войны лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» стал неотъемлемой частью жизни нашего народа. Наша республика снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом, а оборонную промышленность — важнейшим стратегическим сырьем. Офицерские кадры готовило Фрунзенское пехотное училище. Уроженцы Киргизии составили костяк 316-й стрелковой дивизии, которая за проявленное мужество и героизм в боях под Москвой была преобразована в 8-ю Гвардейскую стрелковую дивизию имени Панфилова», — сказал он.

Атамбаев напомнил, что во время Великой Отечественной войны почти каждый взрослый мужчина-киргизстанец был призван на фронт, больше трети из них не вернулись с войны — погибли, защищая русские города и деревни, освобождая захваченные фашистами территории России, Украины и Белоруссии.

«В годы войны сотни тысяч эвакуированных, а также депортированных граждан нашли приют и заботу в домах киргизстанцев. А простые киргизские семьи делились с ними последним куском хлеба и одеждой. Многие беженцы на всю жизнь обрели в краю Ала-Тоо свою вторую Родину, дети-сироты — новых родителей», — добавил президент.

Подводя итог своего выступления, киргизстанский лидер призвал соотечественников склонить головы перед светлой памятью героев Великой Отечественной войны, которые не дожили до сегодняшнего дня.

«Уважаемые ветераны войны и тыла! Спасибо вам! Спасибо за то, что вы рядом с нами, что ваша жизнь и свершения по-прежнему являются образцом беззаветного служения Отечеству. Сегодня я — как главнокомандующий Вооруженными силами — приказываю вам: «Уважаемые ветераны, держитесь! Вы обязаны встретить с нами следующий День Победы! Вы нужны нам! Вы нужны нашей стране!», — резюмировал Алмазбек Атамбаев

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, во время Великой отечественной войны на фронт ушли около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из них почти 100 тысяч погибли. За проявленные героизм и отвагу свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями, из них 22 — кавалеры Орденов Славы всех трех степеней, 74 — были удостоены звания Героя Советского Союза.