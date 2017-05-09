Ашхабад, 9 мая, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет государственное информагентство TDH сегодня, 9 мая.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Воин-освободитель

По словам туркменистанского лидера, 1941−1945 годы вошли в историю как самый трагичный, тяжелый и тревожный период XX века, нанесший невосполнимый урон мирной жизни и ценностям цивилизации, мировой экономике и культуре.

«В то суровое время туркменистанцы плечом к плечу с представителями братских народов встали на непримиримую борьбу во имя счастливой жизни грядущих поколений, свободы всего человечества. Наши соотечественники вписали славные страницы в летопись Великой Победы, проявив беспримерную смелость, героизм и верность долгу. В ту огненную пору, длившуюся 1418 дней, тысячи воинов-туркменистанцев прошли фронтовыми дорогами, за ратный подвиг и отвагу были удостоены высокого звания героя, боевых орденов и медалей», — сказал он.

Бердымухамедов отметил, что в те годы особенно ярко проявились благородство и гуманизм туркменского народа, а также, что все население Туркмении с верой в завтрашний день и безграничной любовью к Родине самоотверженно, без устали трудилось на полях, выращивая высокие урожаи и внося достойную лепту в завоевание Великой Победы.

«Наши бабушки и матери, наши женщины, хранительницы мира и семейного согласия, сдали в Фонд обороны 7392 кг золотых и серебряных украшений, продемонстрировав благородство и внеся достойный вклад в Победу над фашизмом. И сегодня, спустя десятилетия, героическая история тех лет находит живой отклик в наших сердцах, преисполняя гордостью за наших соотечественников, мы преклоняемся перед их немеркнущим подвигом», — резюмировал президент Туркмении.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня в Туркмении пройдут многочисленные праздничные мероприятия — возложение цветов к монументам и обелискам, посвященным героям Великой Отечественной войны, встречи и церемонии чествования ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, конференции, концерты и спортивные состязания.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, сейчас в Туркмении проживает около 700 ветеранов войны и более 100 солдатских вдов. Отметим также, что за участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны 104 военнослужащих, призванных на фронт из Туркменской ССР, были удостоены звания Героя Советского Союза и еще 15 стали полными кавалерами ордена Славы.