Севастополь, 9 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Севастополе, участвовали сотни тысяч человек. До конца дня севастопольцев ждет большая концертная программа, артиллерийский салют и фейерверк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Халдей. Советские солдаты салютуют в честь освобождения Севастополя. 9 мая 1944

Утром в Севастополе 9 мая прошел военный парад и парад войск Севастопольского гарнизона, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. День Победы для города в двойной праздник. В этом году 9 мая Севастополь отмечает 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Зрителям продемонстрировали 40 единиц современной техники, стоящей на вооружении российской армии.

Самой волнующей частью парада стал марш «Бессмертного полка», в котором приняли рекордное число участников. Около 25 тысяч человек несли портреты ветеранов, имена которых чтут и помнят в севастопольских семьях. Традиционно трепетно, с цветами и благодарностью горожане приветствовали Парад победителей — ветераны Великой Отечественной прошли по центральным улицам Севастополя.

Традиционно в городе прошла акция «Подвезу ветерана». Около 100 волонтеров и водителей — участников акции — доставят ветеранов из дома на площадь Нахимова и обратно.

Программой празднования предусмотрены концерты, акции, полевые кухни.

В Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» выступят с романсами и мировыми оперными шедеврами артисты Мариинского театра. На площадке у театра им. Луначарского стартует арт-проект «РиоРита — радость Победы». Это культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года, в котором приглашают принять участие севастопольцев. Основное действие праздника — танцы в городском парке под музыку 30−40х годов в исполнении военного духового оркестра.

Вечером на главной городской площади имени Нахимова состоится гала-концерт с участием российской певицы Юлии Самойловой.

Затем в акватории Севастопольской бухты начнется праздничный артиллерийский салют и фейерверк.