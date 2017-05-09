Севастополь, 9 мая, 2017, 09:26 — ИА Регнум. 9 мая на площади Нахимова в Севастополе российская певица Юлия Самойлова споет с жителями города-героя песню «День Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

Matvey.ru Юлия Самойлова

Певица также исполнит восемь песен: «Молитва», «Соловь», «Да здравствует мир», «I will always love you», «Новый день», «Стена». Финалом концерта станет песня «День Победы». Ее хором исполнят все участники и зрители. После выступления Самойловой праздничный концерт завершит традиционный артиллерийский салют и фейерверк.

В конце апреля Самойлова приняла приглашение врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова выступить в День Победы в городе-герое. В этот день город-герой отмечает двойной праздник — 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 73-ю годовщину освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

Юлию Самойлову пригласили выступить в Севастополе в День Победы

Самойлова выступит в день первого полуфинала «Евровидения», который состоится в Киеве также 9 мая. Добавим, о запрете певице посещать Украину стало известно 22 марта — такое решение приняла Служба безопасности Украины в связи с тем, что в 2015 году Самойлова выступила в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, после отказа украинской стороны принять у себя Юлию Самойлову российский «Первый канал» отказался от трансляции фестиваля «Евровидение-2017». За этим последовало заявление организаторов конкурса — Европейского вещательного союза (EBU) — о том, что Россия может быть отстранена от участия в фестивале в 2018 году.