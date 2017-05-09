Севастополь, 9 мая, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В Севастополе 9 мая в 10 утра начался традиционный военный парад и парад Победителей в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Светлана Иванова ИА REGNUM Парадные роты построены

Началом празднования стали торжественный подъем военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота (ЧФ) и возложение венков к Вечному огню у мемориала Героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.

Парад войск Севастопольского гарнизона проходит в центре города на площади, носящей имя адмирала Павла Степановича Нахимова, и прилегающей к ней улицам. Командует парадом заместитель командира армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Михаил Кособоков, принимает парад — командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

«Мир нуждается в защите и его нужно беречь, — заявил командующий Черноморским флотом. — В ряде стран вновь поднимает голову гидра нацизма и фашизма. Терроризм стал глобальной угрозой миру. Мы обязаны победить это зло., сделать все зависящее от нас, чтобы пожар войны не ворвался в наш дом».

Светлана Иванова ИА REGNUM В Параде впервые принимает участие женская рота разведки ЧФ

Александр Витко поздравил ветеранов с 72-й годовщиной Победы. Он подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне завоевана невосполнимой ценой, она оплачена кровью и жизнями миллионов наших соотечественников.

Традиционно парад открыли барабанщики и знаменные группы с Государственным флагом РФ и копией Знамени Победы.

Всего в параде принимают участие более 1300 военнослужащих, в механизированной части зрители увидят более 40 единиц боевой техники и вооружения.

Под аккомпанемент сводного оркестра ЧФ через площадь Нахимова в составе пяти парадных батальонов прошли военнослужащие экипажей корабельных соединений Крымской военно-морской базы ЧФ, экипажей дивизии надводных кораблей, зенитно-ракетного полка дивизии ПВО, истребительно-авиационного и морского штурмового авиационного полков, отдельной береговой ракетной бригады ЧФ, морские пехотинцы и другие.

Светлана Иванова ИА REGNUM Эпизод военизированной части парада Победы

Впервые 9 мая в Севастополе маршем идет рота из состава полка федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В Параде впервые принимают участие женская рота отдельной бригады разведки Черноморского флота, воспитанники «Нахимовского военно-морского училища», отряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и юные моряки отряда МДК «Артек».

В состав механизированной колонны входят 40 единиц современного вооружения и военной техники: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град — М», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь — С», зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300, системы целеуказания «Минерал» и «Монолит», береговой ракетный комплекс «Бастион» и другие.

Также на военном параде продемонстрированы армейские бронированные автомобили «Тигр», «Рысь» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, буксируемые гаубицы Д-30 и «Мста-Б», калибром 152 мм.