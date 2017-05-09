И прокатилось громовое «Ура!».

Ростов-на-Дону, 9 мая, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны каждый день встречают с благодарностью и надеждой встретить очередную годовщину Победы. Великой Победы. К сожалению, буквально за месяц до 9 мая ушёл из жизни ветеран 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего Будапештского Краснознамённого корпуса Иван Георгиевич Скоморохов, освобождавший Дон и Южную Украину от гитлеровских захватчиков. Ему было 93 года.

Don-kazak.ru Иван Георгиевич Скоморохов

От донских степей до австрийских Альп

Иван Георгиевич родился в селе Замиралово Байкальского района, который расположен на границе Урала и Сибири. Окончив 8 классов, он с 15 лет работал учителем для взрослых — ликвидировал безграмотность. В 16 лет поступил в авиашколу города Красноуфимска, где научился летать на самолетах, а уже через год началась война…

«Перед боем не знаешь, останешься ты жив сегодня, или нет. Поэтому когда бой заканчивался, все тут же падали на землю и молили Бога: «Слава Богу, что я остался жив!». А потом, конечно, у нас было самое любимое развлечение — это песни. Боже мой! Вот я помню, как-то лежим, дождь идет, шумит, капли срываются, я смотрю и слушаю. И вдруг товарищ начинает читать «Письмо матери» Есенина, да так! С таким чувством! Это непередаваемо. Вот у него и выражение лица, и руки… Как он переживает это! Все замолкли и слушали. Вот так раскрывались таланты», — рассказывал Иван Георгиевич в одном из своих недавних интервью.

Из книги «На очной ставке с прошлым» На войне раскрывались таланты

После окончания войны фронтовик работал фотографом и искал однополчан, беседовал с ними, а их воспоминания записывал. Позже он объединил их в книге «На очной ставке с прошлым». В ней Иван Георгиевич описал 9 мая 45-го. Вместе с боевыми товарищами донской казак встретил День Победы в Австрии, где тогда дислоцировался корпус.

«На очной ставке с прошлым»

»…На всех фронтах Красная Армия наносила сокрушительные удары. Катастрофа гитлеровской Германии приближалась с каждым днем. И к нам в Австрийские Альпы приходили радостные вести: над рейхстагом взвилось Красное Знамя Победы; 2 мая советские войска полностью овладели Берлином; 8 мая в предместье Берлина, в Карлсхорсте, в здании бывшей столовой военно-инженерного училища подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Так пришла Победа. Дежурные радисты, настроившие свои приемники на московскую волну, в 2 часа 10 минут по полуночи услышали сообщение о капитуляции фашисткой Германии и о том, что 9 мая будут отмечать как всенародный праздник — День Победы. Случилось то, во что мы верили, сражаясь с гитлеровцами и, как могли, приближали ее. Вместо того, чтобы доложить по команде сообщение своим командирам, как полагается, в порыве необузданной радости лучшего не придумали, как оповестить всех стрельбой из автоматов. Но мы спали, как убитые, потому что весь день строили, копали.

Из книги «На очной ставке с прошлым» Иван Георгиевич Скоморохов (внизу слева) с однополчанами

Услыхав стрельбу, я, как ошпаренный кипятком, вскочил на ноги, схватил пистолет и в нательном белье выскочил из землянки. За мной Гаврил с автоматом. Как по команде из соседних землянок в таком же виде с оружием в руках выскакивали батарейцы, недоуменно друг друга переспрашивали: «Где? Что случилось? Не немцы ли напали?..»

— Победа! Победа! — сквозь рокот автоматных выстрелов услышали крики радистов, опустошавших магазины. Эти крики явились сигналом к всеобщему ликованию. Что тут началось? Светопреставление!.. Казаки дали буйный разгул чувствам. Опьяненные радостью победы не жалели патронов. Радовались тому, что остались живы. Не зря терпели лишения ради конечного результата и, наконец, дождались долгожданной победы. От избытка чувств обнимались со слезами на глазах, чуть не рвали на себе рубахи.

А что творилось кругом! С бугра мы видели бесшабашную стрельбу в Тацман-дорфе. Жители попрятались, будто русские посходили с ума. В окружавших нас лесах, набитых войсками, в горных селениях, тут и там светились зарева вспышек выстрелов, рассыпные вееры трассирующих очередей, тянувшихся в бархатное небо, фейерверки разноцветных ракет, отчего даже меркли звезды.

<…>

На праздничном обеде, как представитель от командования полка, присутствовал капитан Коломенский. Фатей Тимофеевич провозгласил тост:

— Кончилась война, а мы живы! Это великое счастье! Наша победа. Радость, которую невозможно передать словами. Нет нужды напоминать, какими трудными дорогами от Сальских степей и предгорий Кавказа мы прошли до Австрийских Альп. Война для каждого из нас явилась серьезным испытанием на прочность — проверкой мужества и стойкости в борьбе с самым коварным и жестоким врагом, германским фашизмом, который принес нашему народу неисчислимые страдания и горе, не щадивший ни детей, ни стариков, безвинно погубивший миллионы советских людей. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками донские казаки выдержали экзамен с честью. Мы — донские казаки! И этим все сказано. За нашу победу! Слава победителям!

И прокатилось громовое «Ура!».

»…Сроков у памяти нет»…

Заветная мечта каждого фронтовика, чтобы жила память о народном подвиге, чтобы молодежь знала, какой ценой досталась Великая Победа, чтобы будущие поколения чтили память тех, кто не жалел своих жизней в смертельной схватке с врагом, тех, кто защитил Отечество от «коричневой чумы».

Ещё в феврале 2017 года Иван Георгиевич проводил уроки мужества с учениками школ на территории Ростовской области, охотно давал интервью, делился воспоминаниями, стараясь не упустить ни одной детали. Особо ветеран гордился тем, что прошел войну вместе с бойцами 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса.

Don-kazak.ru Казак-ветеран всегда был молод душой

«Ведь казаки — необыкновенные, не то, что пехотинцы или другие рода войск. Такого патриотизма, какой был у казаков, я не знаю. Это только было в казачьем корпусе. И я горжусь этим! Что я попал в этот корпус, и с ним прошел боевой путь», — отмечал Иван Скоморохов.

Иван Георгиевич Скоморохов пронес память о войне, боевых товарищах через всю жизнь. И книга воспоминаний победителей, которую он написал с однополчанами, завершается словами:

«…Свежи воспоминания пройденных дорог. Крепка память сердца, но ему так сильно, как в юности не суждено биться. С той поры много минуло лет.

Все должно бы давно позабыться.

Только сроков у памяти нет».