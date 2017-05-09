Хабаровск, 9 мая, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В столице Хабаровского края колонну «Бессмертного полка» возглавил губернатор Вячеслав Шпорт. В одном только Хабаровске в колонне с портретами героев — родных и близких — шли более 50 тысяч человек. Люди пели знаменитые фронтовые песни «Катюша», «Смуглянка», «День Победы», передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Хабаровского края «Бессмертный полк» в Хабаровске

Пресс-служба правительства Хабаровского края «Бессмертный полк» в Хабаровске: в колонне прошли более 50 тысяч человек

Читайте также: «Бессмертный полк»: «Голод оставил страх на всю жизнь прадедушки»

В этом году в «Бессмертном полку» по площадям и улицам Хабаровска, вместе с теми, кто знает о войне лишь из фильмов и книг, шли герои сражений Великой Отечественной.

Ольга Демиденко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в СВП Ванино

В колонне прошел Лев Борисович Липович, почетный гражданин города Хабаровска. В этом году Льву Борисовичу исполнилось 100 лет.

Ольга Демиденко ИА REGNUM «Бессмертный полк» в СВП Ванино

Он родился 12 апреля 1917 г. в г. Евпатория Крымской области. Он внес большой личный вклад в защиту Отечества: участвовал в войне с Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с милитаристской Японией, боевых действиях в Корее. Боевой лётчик, штурман, Лев Липович сражался под Москвой, обеспечивал воздушное прикрытие обороняющегося Ленинграда, выполнял боевые задачи на Курской дуге, бился за освобождение Украины и Белоруссии, в составе 1-го Дальневосточного фронта принимал участие в стратегической Маньчжурской операции.

Общепризнанны заслуги Льва Борисовича Липовича в сфере гражданской авиации.

Более 28 лет он проработал в Дальневосточном управлении гражданского воздушного флота на 14 типах самолетов флаг-штурманом первого класса международных сообщений. Имеет безаварийный налет 30 тысяч часов, 7 миллионов километров пути в общей сложности.

Под руководством Льва Борисовича были подготовлены летные кадры высшей квалификации для освоения и вождения новых самолётов на всех трассах Дальнего Востока и РСФСР, с учетом его рекомендаций построены новые посадочные полосы, все аэропорты были оборудованы радиолокационными средствами для приема и посадки самолетов в дневное и ночное время при любых метеоусловиях.

После выхода на пенсию его богатый военный, жизненный и трудовой путь позволил занять достойное место в ветеранском сообществе. С 2001 года и по настоящее время Лев Борисович способствует развитию и укреплению ветеранского движения, активно участвует в нравственном и патриотическом воспитании молодежи края.

Возглавляя 9 лет комиссию по работе с ветеранами войны и военной службы Центрального района г. Хабаровска, Лев Борисович оказывал участникам Великой Отечественной войны содействие в решении социальнобытовых вопросов, в получении социальной поддержки.

Несмотря на свой солидный возраст Лев Борисович принимает активное участие в торжественных мероприятиях, научно-исторических конференциях городского и краевого уровней, проводимых к знаменательным датам истории России и края, дням воинской славы. Он обращается с напутственным словом к молодежи, всегда затрагивает вопросы патриотического воспитания, важности служения Отечеству.

Вклад Льва Борисовича Липовича в защиту Отечества, боевая доблесть, выполнение интернационального воинского долга и добросовестный труд отмечены более 60-ю государственными и ведомственными наградами, в том числе орденами Красной Звезды и «Знак Почета», медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За освобождение Кореи», «Медаль Жукова» и другими. Его имя занесено в Книгу Памяти Хабаровского края.

За личный вклад в развитие ветеранского движения Хабаровского края, патриотическое воспитание молодежи, трудовые достижения Лев Борисович награжден Почетным знаком Правительства края «Заслуженный ветеран».

Читайте также: Более 7 тыс человек прошли в «Бессмертном полку» в столице Камчатки

В «Бессмертном полку» прошел ветеран Великой Отечественной Борис Аркадьевич Кожевников.

Он родился 2 января 1922 года в Мордовии, в 1940 году был призван в Красную Армию. В годы Великой Отечественной войны в звании рядового, а затем гвардии лейтенанта, воевал на Украине, Воронежском фронте, в Белоруссии, дошел до Берлина; участник боев на Курской дуге и битвы под Прохоровкой.

После окончания войны Борис Аркадьевич продолжил службу в Киевском, а затем Дальневосточном военном округе. Завершил военную карьеру в звании полковника — заместителя начальника штаба 11-й армии ПВО. Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени, награжден боевыми медалями.

С 2001 года Борис Аркадьевич — активный участник ветеранского движения края. Является членом краевого комитета ветеранов войны и военной службы,

Хабаровского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, почетным членом Хабаровского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство».

Борис Аркадьевич — инициатор ежегодных телемостов с ветеранами городов европейской части страны и Дальнего Востока. Добился сохранения музея Восточного военного округа, был активным участником рабочей группы по присвоению городу Хабаровску почетного звания «Город воинской славы». Он ведет патриотическую работу в войсковых частях, учреждениях образования и культуры, выступает с поздравлениями жителям края и наставлением для молодежи на торжественных мероприятиях различного уровня.

За личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание молодежи Хабаровского края и г. Хабаровска Кожевников Борис Аркадьевич удостоен почетных званий «Заслуженный ветеран Хабаровского края» и «Почетный гражданин города Хабаровска».

Читайте также: В «Бессмертном полку» в Бурятии прошли более 20 тысяч человек

Ольга Демиденко ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка» в СВП Ванино заполонила всю улицу

Шествие «Бессмертного полка в Хабаровске завершилось на мемориальном комплексе площади Славы. Участники возложили цветы и венки к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Колонну «Бессмертного полка» в Ванино возглавил ретро-автомобиль с копией знамени Победы

В свободном порту Ванино для шествия в «Бессмертном полку» приехали даже жители отдаленных таежных поселков. Огромная колонна заполнила все улицы районного центра. Портреты своих родных несли и взрослые и дети.