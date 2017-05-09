Вена, 9 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал Европейский союз изменить вектор развития, чтобы наднациональное объединение не ослабло после выхода Великобритании. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает Austria Press Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM После Brexit

«Евросоюз из-за Brexit переживает переломный момент. Мы сделаем всё возможное в рамках австрийского председательства в Совете ЕС в 2018 году для того, чтобы после выхода Великобритании союз не стал слабее», — заявил глава МИД Австрии.

Курц считает, что страны Европейского союза должны стать сильнее при решении крупных вопросов в сферах внешней политики, политики безопасности, обороны, при совместной защите внешних границ. Кроме того, страны — члены ЕС должны повышать конкурентоспособность своей экономики, отметил министр.

При этом Курц считает, что Евросоюз не должен тотально контролировать внутриполитическую жизнь стран — членов.

«ЕС следует воздержаться от вмешательства в те сферы, которые лучше регулируются на национальном или региональном уровне», — сказал глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Великобритании прошел референдум о статусе королевства в Европейском союзе. Большинство британцев проголосовали за выход из наднационального объединения. Таким образом, Великобритания стала первой страной, которая выходить из ЕС.