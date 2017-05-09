Хабаровск, 9 мая, 2017, 08:56 — ИА Регнум. День Победы в Хабаровском крае начался с парада войск Хабаровского гарнизона, в котором приняли участие более 1,6 тысячи военнослужащих. На побережье Татарского пролива, в СВП Ванино прошел торжественный митинг и праздничные концерты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Пушка военных лет, СВП Ванино День Победы

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Открыла парад рота барабанщиков Уссурийского Суворовского училища, за ними, впервые, прошла колонна участников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В колоннах шли сводные парадные расчеты офицеров Восточного военного округа, военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО, парадные расчеты управления армии ВВС и ПВО ВВО. Следом за ними печатали шаг по площади соединения морской пехоты ТОФ, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского, бригады специального назначения войск ВВО, военно-воздушной, военно-морской пехоты, мотострелковых войск и другие.

Пресс-служба правительства Хабаровского края В колонне по площади шла техника военных лет

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Пресс-служба правительства Хабаровского края Легендарный Т-34 — один из символов Победы

Следом за войсками по площади двинулась механизированная колонна техники времен Великой Отечественной. Первым, по традиции, шел легендарный танк Т-34, считающийся одним из символов Победы. За ним двигались не менее легендарные «Катюши» и ретро-автомобили военных лет.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск отпраздновал День Победы военным парадом

В свободном порту Ванино праздник начался в парке Победы, с торжественного митинга, посвященного Великой Победе. У обелиска Воинам — победителям, собрались ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, представители воинский частей побережья Татарского пролива, предприятий и организаций, школьники и студенты.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Трудовой коллектив АО Дальтрансуголь СВП Ванино в День Победы

Выступая перед собравшимися, председатель ветеранской организации, герой советско-японской войны Иван Федорович Пазухин особенно подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне в нашей стране крепнет год от года, подвиг советского солдата не забыт и никогда забыт не будет. Особенно радует ветерана то, что на праздник пришло много молодежи, многие надели форму военных лет, футболки с надписью «Спасибо за Победу!».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Гимнастерка в такой день — лучший наряд

Участники митинга возложили цветы к обелиску, военные почтили память павших салютом. До вечера на главной площади порто-франко будут концерты, народные гуляния, всех желающих накормят настоящей фронтовой кашей из полевой кухни.