Хабаровский край отпраздновал День Победы: память крепнет год от года
Хабаровск, 9 мая, 2017, 08:56 — ИА Регнум. День Победы в Хабаровском крае начался с парада войск Хабаровского гарнизона, в котором приняли участие более 1,6 тысячи военнослужащих. На побережье Татарского пролива, в СВП Ванино прошел торжественный митинг и праздничные концерты, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Открыла парад рота барабанщиков Уссурийского Суворовского училища, за ними, впервые, прошла колонна участников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
В колоннах шли сводные парадные расчеты офицеров Восточного военного округа, военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов ВВО, парадные расчеты управления армии ВВС и ПВО ВВО. Следом за ними печатали шаг по площади соединения морской пехоты ТОФ, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского, бригады специального назначения войск ВВО, военно-воздушной, военно-морской пехоты, мотострелковых войск и другие.
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Следом за войсками по площади двинулась механизированная колонна техники времен Великой Отечественной. Первым, по традиции, шел легендарный танк Т-34, считающийся одним из символов Победы. За ним двигались не менее легендарные «Катюши» и ретро-автомобили военных лет.
В свободном порту Ванино праздник начался в парке Победы, с торжественного митинга, посвященного Великой Победе. У обелиска Воинам — победителям, собрались ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, представители воинский частей побережья Татарского пролива, предприятий и организаций, школьники и студенты.
Выступая перед собравшимися, председатель ветеранской организации, герой советско-японской войны Иван Федорович Пазухин особенно подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне в нашей стране крепнет год от года, подвиг советского солдата не забыт и никогда забыт не будет. Особенно радует ветерана то, что на праздник пришло много молодежи, многие надели форму военных лет, футболки с надписью «Спасибо за Победу!».
Участники митинга возложили цветы к обелиску, военные почтили память павших салютом. До вечера на главной площади порто-франко будут концерты, народные гуляния, всех желающих накормят настоящей фронтовой кашей из полевой кухни.