Улан-Удэ, 9 мая, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В Бурятии, по оценке республиканского МВД, более 20 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, шествие началось после Парада Победы. В колонне прошли люди всех поколений.

Egov-buryatia.ru Шествие «Бессмертного полка» в Улан-Удэ

«О массовости мероприятия можно было судить заранее — весь общественный транспорт задолго до мероприятия полностью «разгружался» в центре Улан-Удэ и ехал дальше почти пустой. Пассажиры, очень многие из которых были со штандартами «Бессмертного полка», поздравляли друг друга с праздником. Сегодня горожане были особенно предупредительны к старшему поколению», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов прошел в «Бессмертном полку» с тремя портретами своих дедов.

«У нас в стране практически в каждой семье есть свои герои. Это — мой дедушка Трофим Дорофеевич Шутюк, брат моего деда Бутит Чимитдоржиев, дедушка моей жены — Александр Константинович Мальцев. Все они внесли свой вклад в Победу», — сказал Алексей Цыденов.

Egov-buryatia.ru В шествии «Бессмертного полка» принял участие врио главы Бурятии Алексей Цыденов

По его словам, Александр Мальцев воевал с японцами на Халкин-Голе, был начальником штаба полка, награжден Орденом Красного знамени. Бутит Чимитдоржиев начал войну в Сталинграде, у знаменитого тракторного завода. Он прошел всю войну, а затем в Одессе под руководством Жукова боролся с бандитизмом. Там же женился и увез жену в Агинские степи. Трофим Шутюк был строителем секретных партизанских объектов в Амурской области. По выходным он изображал, что уезжает на рыбалку, а в это время они с бригадой в лесу строили укрепрайоны.

«Все деды внесли свой вклад в Победу», — подчеркнул Алексей Цыденов.

Врио главы региона отметил, что главное в День Победы — это чувство гордости и сопричастности у всех жителей нашей страны.

«Вся страна встает в этот день в «Бессмертный полк». Хочется, чтобы наше молодое поколение присоединялось и никогда не забывало, кому мы обязаны тем, что мы сейчас живем в свободной стране, что можем строить сами свои жизни. И это очень важно, — считает Цыденов. — Очень много людей участвует, это по-настоящему народная акция».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в городе Улан-Удэ в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 15 тысяч человек.