Шанхай, Китай, 9 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Китайские хирурги провели успешную операцию по разделению трехмесячных сиамских близнецов. Об этом сегодня, 9 мая, пишет Shanghai Daily.

«Переплетённые близнецы». Миниатюра XVII века. Сефевидский Иран, 1630-1640

Сиамские близнецы — две девочки — родились 9 февраля 2017 года. Роды прошли на 34-й неделе беременности, и новорожденные были помещены в отделение интенсивной терапии.

Медики установили, что у детей срослись печень и желудок. Было принято решение о проведении хирургической операции по разделению близнецов.

Операция была проведена накануне, 8 мая, в одной из детских больниц Шанхая. На её проведение медикам понадобился час. Ещё час ушел на то, чтобы зашить раны.

Сейчас врачи наблюдают за состоянием здоровья детей. По словам медиков, прогноз хороший, девочки будут жить.