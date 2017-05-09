Абердин, Великобритания, 9 мая, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Курьезный случай произошел в одной из галерей современного искусства в шотландском городе Абердин. Об этом сегодня, 9 мая, пишет Daily Mail.

Pixabay.com Ананас

Сообщается, что 22-летний студент Университета Роберта Гордона Руиари Грей вместе со своими друзьями решил пошутить над посетителями выставки современного искусства и поставил ананас на середину пустого стола.

Через несколько дней Грей снова пришел на выставку и обнаружил, что оставленный им на столе ананас помещен под стеклянную выставочную витрину как экспонат выставки.

«Я решил посмотреть, как долго он простоит на том столе и поверят ли люди, что это искусство», — пояснил Грэй.

Один из друзей Грэя, Ллойд Джек опубликовал фотографию ананаса под стеклом в своем Twitter-аккаунте.

«Итак, на прошлой неделе мы разместили ананас рядом с дисплеем, а сегодня увидели, что его поместили за стеклянную витрину. Удивительно», — пишет Джек.

Похожий случай произошел в мае 2016 года в США. Там на выставке современного искусства шутники оставили на полу музея очки. Посетители приняли эти очки за произведение современного искусства.