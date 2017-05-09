Ханты-Мансийск, 9 мая, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Ветеранов Великой Отечественной войны в Югре с каждым годом становится всё меньше. Сейчас здесь проживают около 150 человек, которые непосредственно участвовали в боях Великой Отечественной войны, тогда как в прошлом году праздник отмечали 189 участников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы Югры.

Admhmansy.ru Военный парад в Ханты-Мансийске. 9 мая 2016

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Югре — это день «торжества современного мира, высшей ценностью которого является человек, его права и свободы». «Не сдаваться — это завет поколения победителей. Не отступать от идеалов Победы, не предавать мира, не забывать об ответственности нашей страны», — призвала в своем поздравлении губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В годы Великой Отечественной войны на фронт с территории Ханты-Мансийского автономного округа ушли 17 890 человек, в трудовую армию — 5 174. Не вернулись с войны 9 587 солдат. Из них погибли в ходе боевых действий — 5 737 человек, пропали без вести — 1 983, умерли от ран — 742, погибли в плену — 17.

Глава региона, первые лица правительства ХМАО и окружные депутаты лично посещали ветеранов накануне праздника. По информации думы Югры, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 72-летию Дня Победы предоставили единовременную денежную выплату в размере трех тысяч рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, а также вдовы, не вступившие в повторный брак, получили по две тысячи рублей. На эти нужды из регионального бюджета выделено около 10,5 миллионов рублей. Всего же единовременные денежные выплаты к празднику получили 6,5 тысяч югорчан.

В преддверии праздника прошел первый в Югре и в России окружной слет кадетских классов и именных школ, носящих имена героев войны, ушедших на фронт из ХМАО. С каждым годом таких школ становится больше. В этом событии — живая связь поколений. Поэтому именно кадеты откроют 9 мая Парад Победы в столице автономного округа Ханты-Мансийске.

Построение «Бессмертного полка» в городах округа в этом году состоится с 9:00 до 10:00 (7:00 и 8:00 мск соответственно).В Мегионе акция «Бессмертный полк» начнется в 10:00 на улице Нефтяников. В Ханты-Мансийске сбор участников акции пройдет в 10:00 на улице Мира, 38. В Сургуте пешая колонна «Бессмертного полка» будет формироваться с 9:00 до 10:00 на пересечении улиц Университетской и Ленина (вход для построения со стороны «Газпрома»). Начало шествия колонны в 10:00. В Нижневартовске колонна «Бессмертного полка» в этом году будет двигаться в составе основного массового шествия. В Лангепасе построение полка состоится в 10:30 на базе Музейно-выставочного центра (улица Ленина, 45).

В крупнейшем городе Югры, Сургуте, в 11:30 (9:30 мск) на площади Музея геологии, нефти и газа состоится «Солдатский привал» горожане исполнят известные песни военных лет, сообщает пресс-служба мэрии. Солдатская каша и горячий чай с травами согреет участников мероприятия и придаст им бодрости. В это же время на площади у МАУ «Городской культурный центр» состоится концерт «Песни, победившие войну» в память о фронтовых творческих бригадах. Артисты и художественные коллективы Сургута покажут один день из жизни концертной бригады, которая приехала на один фронтов. Во время затишья между боями, актеры, танцоры и музыканты исполнят творческие номера, на песни поэтов и композиторов Великой Отечественной войны.

В этот день на площади Городского культурного центра будут работать полевая кухня, торговые ряды, выставка техники времён Великой Отечественной войны от казачьего общества «Станица Сургутская».

Отметим, что Сургутский драмтеатр с 4 по 11 мая показывает спектакль «Имена на поверке» в Севастополе. Актеры выступают на семи площадках города-героя, среди которых Дом офицеров флота, Летняя эстрада Приморского бульвара, площадка ракетного крейсера «Москва» — флагмана Черноморского флота.

Завершить праздничные мероприятия в городах Югры планируют традиционным Салютом Победы.