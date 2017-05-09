Токио, 9 мая, 2017, 07:43 — ИА Регнум. На северо-востоке Японии в префектуре Иватэ власти эвакуируют город Камаиси из-за сильного лесного пожара. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает агентство Kyodo.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Сообщается, что пожар в горной местности продолжается уже сутки. Склоны гор, поросшие лесом, охвачены огнем.

По последним данным, выгорели уже около 400 гектаров. Для тушения огня задействованы 12 вертолетов сил самообороны Японии и пожарных частей. Спасательная операция началась ещё накануне, но вечером 8 мая она была прервана из-за наступления темного времени суток. Сейчас операция возобновлена.

Распространению огня способствует сильный ветер, порывы которого достигают 26 метров в секунду.

Сначала власти эвакуировали жителей домов, расположенных на окраине Камаиси, так как есть опасность, что пожар в лесу может перекинутся на жилые строения. Теперь объявлено об эвакуации ещё 136 семей, проживающих в городе.