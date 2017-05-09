Тюмень, 9 мая, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Тысячи людей прошли по главной улице Тюмени с портретами своих родственников-фронтовиков в рядах «Бессмертного полка» в десятый раз. С раннего утра Дня Победы тюменцы начали собираться на трибунах в центре города, чтобы принять участие в праздничном шествии и прохождении войск Тюменского гарнизона «Салют, Победа». А учащиеся тюменского Тобольска по традиции встретили сегодня «Рассвет Победы».

Http://admtyumen.ru Бессмертный полк в Тюмени

Малоизвестный факт: акция «Бессмертный полк» была задумана в Тюмени в 2007 году. Идея пришла во сне сопредседателю Центрального штаба движения, руководителю тюменского штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадию Иванову. Он организовал тогда проект «Парад Победителей», и первыми в колонне прошли по центральной улице Тюмени его друзья и знакомые.

«Это потом томские журналисты придумали «Парад Победителей» называть «Бессмертным полком». Но они тоже молодцы, ребята. Понесли идею в мир. Сейчас работает сайт, объединивший сотни тысяч людей в уважении к героям Великой Отечественной, — говорит Геннадий Иванов. — Вот 1 мая 2007 года думал, что не так мы День Победы справляем. И приснилась мне колонна идущих с портретами людей. Пришел в газету «Тюменские известия» с заметкой «Семейный альбом на параде». Компьютером я владею неважно, поэтому помогали журналисты. Сотни обращений в инстанции поддержать акцию накопилось. А сейчас президент России выходит на «Бессмертный полк» с портретом своего отца-фронтовика».

Первым на акцию «вышел» и его отец — Кирилл Матвеевич Иванов, точнее его портрет. Он был наводчиком танковой пушки. После войны стал ветеринаром и проработал в селе до 80 лет.

«Тюменская линия» отмечает, что в Тюмени в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 75 тысяч человек, в целом по Тюменской области — 115 тысяч человек.

Днем в столице области запланированы заплыв «моржей» на реке Тура, легкоатлетическая эстафета и велогонка памяти героев Великой Отечественной войны. В сквере Комсомольский — праздничная уличная программа «Мелодия Победной весны». Не смолкнут песни военных лет на Цветном бульваре и площади Тюменского технопарка до 17:00 (15:00 мск). Будет работать военно-полевая кухня с солдатской кашей и ароматным чаем. Гости смогут разукрасить огромную картину в стиле арт-перформанс с говорящим названием «Победный май!». Тюменцы смогут сделать своими руками открытку для ветерана. А фотовыставка «Я помню! Я горжусь!» расскажет о героях и событиях военных лет. Праздничный фейерверк «Салют Победы!» состоится в 23:00 (21:00 мск).

Из Тюменской области в годы Великой Отечественной войны было призвано более 250 тысяч человек. Погибли в боях 74 519 человек, пропали без вести — 20 289, умерли от ран в госпиталях — 8491, погибли в плену — 394. Вернулись на родину 144 497 человек.

«Сегодня в Тюменской области проживают 1300 фронтовиков, более двух тысяч вдов, около 18 тысяч тружеников тыла. Именно эти люди — непосредственные участники тех великих событий. И наш долг окружить заботой и вниманием каждого из них. Символом преемственности поколений, силы памяти стал «Бессмертный полк», идея которого десять лет назад родилась именно на Тюменской земле, а отсюда распространилась по всей России и за её пределы», — сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в своем личном блоге.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, вдовы погибших военнослужащих, жители блокадного Ленинграда, проживающие сегодня в Тюменской области, ко Дню Победы получили единовременную выплату — пять тысяч рублей. Труженикам тыла, детям погибших участников Великой Отечественной войны, а также всем родившимся до 1932 года разово выплатят по две тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Якушев. Эти «фронтовые» единовременные выплаты получат около 29 тысяч жителей Тюменской области.

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