Салехард, 9 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Участники Великой Отечественной войны Ямала с 5 по 12 мая посетят города-герои Минск, Москву, Санкт-Петербург и Севастополь, где примут участие в праздновании 72-ой годовщины Победы. Делегация общей численностью 52 человека была сформирована из числа участников Великой Отечественной, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и кадетов. Всего в ЯНАО проживают 623 ветерана Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ямала.

Правительство.янао.рф День Победы в Салехарде

С 5 по 10 мая учащиеся и преподаватели школы №5 Надыма посещают белорусский город Борисов в рамках договора о совместной деятельности с городской гимназией №3. Ямальские школьники посетят в День Победы столицу Белоруссии — Минск. Взаимодействие образовательных организаций ведётся с ноября 2015 года по линии патриотического воспитания подрастающего поколения. За прошедший период сторонами был инициирован проект по созданию интерактивного музея боевой славы, проведены конкурсы и презентации в режиме видеоконференций.

В 1941 году в Ямало-Ненецком автономном округе проживало 49 тысяч человек, на фронт было призвано 8 тысяч 982. То есть на войну с Ямала ушёл каждый пятый житель. Каждый четвёртый из ушедших на фронт — 2281 — не вернулся. 1881 погибли на полях сражений, 172 пропали без вести, в госпиталях умерли от ран 228 человек.

С апреля 2017 года в Салехарде был дан старт международной гражданско-патриотической акции «Знамя Победы: Ямал — соотечественникам!», приуроченной к празднованию 72-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Ямало-Ненецком окружном музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского ямальские школьники, ветераны, представители общественных организаций изготовили семь копий Знамени Победы. Они были направлены в адрес организаций российских соотечественников в Болгарию, Норвегию, Белоруссию, Киргизию, Молдавию и Армению.

Во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа 9 мая пройдёт масштабная патриотическая акция «Бессмертный полк». По традиции участники акции сформируют колонну в память о фронтовиках-победителях и пронесут в руках портреты своих отцов и дедов, защищавших Отечество от фашизма в 1941—1945 годах. По информации организаторов, масштабы «Бессмертного полка» в ЯНАО с каждым годом увеличиваются, и в этом году ожидается, что на улицы ямальских городов и посёлков выйдут более 23 тысяч человек.

В рамках празднования Дня Победы в арктическом регионе пройдут и другие гражданско-патриотические акции, среди которых «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Солдатский платок».

В столице ЯНАО Салехарде торжественные мероприятия стартуют с 10:00 (8:00 мск). Шествие «Бессмертного полка» — на 15:00 (13:00 мск). Помимо концертной программы, в 16:00 (14:00 мск), пройдет авторалли «На Берлин!». Завершится празднование 9 мая в 23:00 (21:00 мск) салютом Победы.