Курган, 9 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Из 220 тысяч жителей Курганской области, взявших в руки оружие ради борьбы с фашисткими захватчиками и защиты отчего дома во время Великой Отеечественной войны, 117 тысяч так никогда больше и не переступили его порог. Зауралье дало кров 150 тысячам советских людей, эвакуированных из прифронтовой зоны, блокадного Ленинграда, детских домов и интернатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Kurganobl.ru Идёт «Бессмертный полк»

По информации начальника главного управления социальной защиты населения Зауралья Веры Деминой, в Курганской области проживают 820 ветеранов Великой Отечественной войны и более 14 тысяч тружеников тыла. С сегодняшнего Дня Победы в Кургане появилась он-лайн трансляция торжественных мероприятий. В том числе и транслировалось шествие «Бессмертного полка».

В этом году, по словам координаторов, в нем собиралось участвовать 17 тысяч человек. Вместе с «Бессмертным полком» прошел «Бессмертный батальон», участники которого пронесли портреты зауральцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне.

Школьники Курганской области активно делятся впечатлениями от шествия. Кадет Павел Козицын вспомнил своего прадеда Ивана Моторина, который был призван на фронт и пропал без вести в 1942 году. «Шествие «Бессмертного полка» для меня великая память о тех, кто воевал за наше будущее. Благодаря им мы можем жить под чистым небом и радоваться каждому дню. И я, безусловно, горжусь своими родными, которые воевали за нашу Родину».

Юная курганка Юлия Поликарпова — волонтер «Бессмертного полка». «Я пережила все эмоции вместе с детьми, ветеранами, людьми, которые терпеливо и шли несколько километров, не смотря на погодные условия и свои возможности, — говорит Юлия. — Эмоции были абсолютно разными — грусть за большое количество погибших людей и, конечно же, радость за то, что люди помнят и чтят подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Все пришли по зову своего сердца, с гордостью держа в руках фотографию своих героев. Неважно кто ты, волонтёр или участник, главное, что эта акция объединяет тех, кто помнит и гордится памятью о своих погибших».