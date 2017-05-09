Владивосток, 9 мая, 2017, 07:03 — ИА Регнум. Жители Приморского края сегодня, 9 мая, уже в пятый раз прошли в составе «Бессмертного полка». По словам руководителя общественного движения Дмитрия Нестеренко, в 2017 году было напечатано свыше 1,5 тыс. новых портретов героев Великой Отечественной войны — некоторые семьи несли портреты сразу нескольких родственников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Традиционно, самое масштабное шествие пришлось на город Владивосток. Здесь движение «Бессмертного полка» началось от улицы Алеутская и, преодолев более 1,5 километра, закончилось на мемориале «Боевая слава ТОФ».

Один из участников «Бессмертного полка», соавтор проекта подростков города Владивостока «История одной войны», добровольцев городского штаба «Волонтёров Победы» Иван Жиденко рассказал, что блокада Ленинграда коснулась и его семьи. Прадедушка Юрий Иванович Пашинцев приписал себе год в документах, стал добровольцем и вместе с другими 14-летними мальчишками рисковал жизнью.

«Чтобы не умереть от голода, прадедушка варил столярный клей из кожи и костей животных и добавлял опилки. В какой-то период времени это была единственная возможность выжить и не умереть от голода. Голод оставил жуткий страх на всю дальнейшую жизнь прадедушки, — вспоминает правнук ветерана. — После его смерти родители разбирали вещи и обнаружили удивительную находку, которая ещё больше отразила ту боль, которую прадедушка пронес через всю жизнь. В кладовке были найдены два вещевых мешка с аккуратно сложенными спичками, солью, хозяйственны мылом, сухарями, тушёнкой на случай войны. Этот факт ещё больше подтверждает, что мы, нынешнее поколение не должны забывать о мужестве и героизме наших родственников».

Помимо шествий «Бессмертного полка» в трёх городах Приморского края — во Владивостоке, Уссурийске и Фокино — также состоялись военные парады.

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В общей сложности на сегодняшний день в регионе проживаются 1 418 ветеранов Великой Отечественной войны.

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