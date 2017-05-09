Почти 1200 человек приняли участие в параде Победы в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 9 мая, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде почти 1200 человек приняли участие в параде Победы, который прошел 9 мая 2017 года на площади Минина и Пожарского.
В составе механизированной колонны по площади прошли 58 единиц военной техники, в том числе танки Т72Б3, БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-Б., оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2 (боевая разведывательная машина дозора), БТР-80 и БТР-82-а.
Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун-К».
Сразу после окончания парада началось шествие «Бессмертного полка», которое в 2017 году собрало более 18 тыс. человек. Тысячи людей с портретами своих родственников, воевавших или работавших в тылу в годы войны, прошли по пл. Минина и Пожарского, Зеленскому съезду и Нижне-Волжской набережной до катера «Герой». Здесь, у подножия Чкаловской лестницы, участники «Бессмертного полка» под аккомпанемент Губернского оркестра исполнили песни «Катюша» и «День Победы» и сделали общую фотографию.
На сегодня в Нижегородской области проживает 2991 участник Великой Отечественной войны, в том числе 2229 мужчин и 762 женщины. Также в Нижегородской области проживает 332 ветерана-жителя блокадного Ленинграда и 45 299 ветеранов-тружеников тыла.
По данным комитета по делам архива Нижегородской области, из региона на фронт ушли свыше 880 тыс. человек. Около 300 тыс. из них погибли. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.