Нижний Новгород, 9 мая, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде почти 1200 человек приняли участие в параде Победы, который прошел 9 мая 2017 года на площади Минина и Пожарского.

Екатерина Зорина ИА REGNUM Чкаловская лестница вместила практически всех участников акции

Екатерина Зорина ИА REGNUM Репетиция Парада тоже интересна

В составе механизированной колонны по площади прошли 58 единиц военной техники, в том числе танки Т72Б3, БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-Б., оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2 (боевая разведывательная машина дозора), БТР-80 и БТР-82-а.

Впервые в параде приняли участие бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун-К».

Екатерина Зорина ИА REGNUM Чкаловская лестница начала строиться в 1943 году, в честь победы в Сталинградской битве

Сразу после окончания парада началось шествие «Бессмертного полка», которое в 2017 году собрало более 18 тыс. человек. Тысячи людей с портретами своих родственников, воевавших или работавших в тылу в годы войны, прошли по пл. Минина и Пожарского, Зеленскому съезду и Нижне-Волжской набережной до катера «Герой». Здесь, у подножия Чкаловской лестницы, участники «Бессмертного полка» под аккомпанемент Губернского оркестра исполнили песни «Катюша» и «День Победы» и сделали общую фотографию.

Екатерина Зорина ИА REGNUM 9 мая в Нижнем Новгороде туман

На сегодня в Нижегородской области проживает 2991 участник Великой Отечественной войны, в том числе 2229 мужчин и 762 женщины. Также в Нижегородской области проживает 332 ветерана-жителя блокадного Ленинграда и 45 299 ветеранов-тружеников тыла.

Екатерина Зорина ИА REGNUM Колонна спускается по Зеленскому съезду

По данным комитета по делам архива Нижегородской области, из региона на фронт ушли свыше 880 тыс. человек. Около 300 тыс. из них погибли. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.