Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2017, 06:38 — ИА Регнум. В столице Камчатки участниками «Бессмертного полка» стали более 7 тыс. человек. Это предварительные подсчет организаторов, а окончательная цифра будет названа ближе к вечеру, когда закончатся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор акции в Петропавловске-Камчатском Игорь Вариченко, окончательная цифра может значительно превысить предварительные данные.

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Камчатке

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Камчатке

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Участники акции рано утром начали собираться в центре Петропавловска примерно в километре от площади Ленина. Шествие колонны, как предполагают организаторы, займет пару часов (на момент написания сообщения колонная находится в пути — прим. ИА REGNUM ). В акции участвуют представители всех поколений — от маленьких детей с портретами прадедов и прабабушек, молодых людей и взрослых жителей края.

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Камчатке

«Моему ребенку еще шесть лет. В этом году мы решили рассказать ему, какой подвиг совершили его предки, в частности прадед. Я сына назвала в честь своего дедушки, который воевал. Я хочу, чтобы он знал историю своей семьи и хранил ее», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM участница шествия Оксана Потапова.

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Камчатке

«Мы сегодня отдаем дань памяти и уважения тем, кто воевал за нашу свободу, тем, кто положил жизнь за нас… Мы должны помнить, какой ценной страна добилась этой Победы. «Бессмертный полк» — это уникальная возможность не только вспомнить подвиг дедов, но и напомнить подрастающему поколению о их героизме», — говорит участница акции Надежда Асенова.

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Камчатке

С Камчатки на фронт ушли почти 24 тысячи человек, более 2-х тысяч из них отдали свою жизнь за свободу Родины. Кроме того, в послевоенные годы на полуостров переехали жить семьи многих участников боевых действий.

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Камчатке

Количество участников «Бессмертного полка» на Камчатке растет с каждым годом. В 2015 их было 5 тыс. человек, в 2016 — уже 7,5 тыс. человек. После окончательного подсчета в этом году, как предполагают организаторы, количество может вырасти до 8 тыс. человек.

Андрей Савельев ИА REGNUM «Бессмертный полк» шагает по Камчатке

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку оказывает влияние циклон, который принес сильный дождь и холодный воздух, но все это не помешало тысячам зрителей (организаторы пока не подсчитали точное количество) прийти на торжественный военный марш в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, который прошел в центре Петропавловска-Камчатского.