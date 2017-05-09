США, 9 мая, 2017, 06:23 — ИА Регнум. Как стало известно, пассажирка не знала английского языка и по этой причине не поняла прозвучавшее в аэропорту сообщение о смене посадочного выхода. Подойдя к указанному в посадочном талоне выходу, она предъявила документ сотрудникам, однако те не обратили внимание на несоответствие рейса и пропустили женщину в салон самолета.

Lasse Fuss Самолёт United Airlines

Аналогичная ситуация произошла и на борту лайнера. Обнаружив свое место занятым, она обратилась к бортпроводнику, который предложил ей занять свободное место, не проверив данные в посадочном талоне.

О том, что вместо трансатлантического перелета она пересекла континент с востока на запад женщина поняла только в аэропорту Сан-Франциско.

Авиакомпания принесла жертве невнимательности сотрудников аэропорта свои извинения и оплатило ей проживание в Сан-Франциско и перелет в парижский аэропорт Шарль-де-Голль.