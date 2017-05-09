Вашингтон, 9 мая, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Бывший директор ЦРУ Джеймс Клэппер подтвердил активность российских разведывательных служб, назвав их при этом советскими. Об этом экс-глава ведомства заявил на слушаниях в комиссии сената США, сообщает 8 мая телеканал CNN.

Цитата из к/ф «Из России с любовью».Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Советская разведка

По словам Клэппера, ФБР начало расследования связей, впервые замеченных британской разведкой еще в конце 2015, в июле 2016 года.

Отвечая на вопрос сенатора Дайэнн Файнстайн о достоверности отчета британской разведки, Клэппер ответил следующее: «Я не уверен в точности статьи, но, очевидно, что, действительно, начиная с 2015 года были свидетельства активности советской — извините меня, ошибка по Фрейду — российской разведки по сбору информации».

Экс-глава ЦРУ отметил также, что в ведомстве наблюдали за выявленной активностью в течение всего 2016 года. По мнению Клэппера, «вмешательство» в выборы стало наивысшей точкой многолетних попыток России оказать влияние на политику США, и достигнув однажды успеха, Москва и дальше «продолжит разрушать» американскую демократию, а также не оставит попытки вмешательства в избирательные процессы по всему миру.

Напомним, американские спецслужбы обвиняют российских хакеров в атаках на серверы национального комитета Демократической партии, ставшие причиной поражения на выборах их кандидата Хиллари Клинтон.