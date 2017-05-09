Москва, 9 мая, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Шойгу отметил, что память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу, священна для России.

Mil.ru Сергей Шойгу на Параде Победы

«Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма … нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма», — отмечается в сообщении.

Шойгу также отметил, что боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники России.

«Дорогие ветераны! Уважаемые товарищи! Поздравляю вас, ваших родных и близких с Днём Победы!» — предает слова Шойгу пресс-служба Минобороны РФ.