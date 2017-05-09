Каракас, 9 мая, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Столкновения подразделений Нацгвардии и полиции с протестующими на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе продолжались более 5-ти часов. Добавим, что масштабные антиправительственные выступления в Венесуэле не стихают с апреля. Демонстрации перерастают в столкновения с полицией.

Jamez42 Беспорядки в Венесуэле

Протестующие требуют отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Общее число пострадавших во время протестных акций приближается к 1000, уже подтверждена гибель 37 человек.

Напомним, что ранее оппозиционные партии отказались присоединяться к плану президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который предложил составить новую Конституцию республики.