Вашингтон, 9 мая, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Согласно сообщению президента, действия ряда членов правительства Йемена по-прежнему «представляют необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». В связи с чем введенный президентом США 16 мая 2012 года режим чрезвычайной ситуации будет продлен еще на один год.

Peter Fitzgerald Йемен

Кроме того, сообщается, что действия указанных лиц создают угрозу миру и безопасности в самом Йемене, а также создают препятствия для установления мира в стране и решению спорных вопросов в рамках политического процесса.

На основании продленного Трампом указа министерство финансов США получит основания для «замораживания» активов физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона, тормозят процесс урегулирования конфликта в Йемене.

Напомним, военный конфликт в Йемене длится с сентября 2014 года, после того как повстанцы-хуситы, на стороне которых выступили лояльные бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху военные, свергли избранного президента Мансура Хади и изгнали его из страны. Позднее в конфликт включилась Саудовская Аравия, возглавив коалицию арабских государств, она поддержала изгнанного президента и начала войну с хуситами.