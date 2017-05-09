Вашингтон, 9 мая, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Администрация президента США предложила главе Белого дома Дональду Трапу коренным образом поменять стратегию присутствия в Афганистане, увеличив размещенную там группировку войск и предоставив ей большие полномочия. Об этом со ссылкой на высокопоставленных советников Трампа сообщает 8 мая The Washington Post.

Army.mil Американский спецназ в Афганистане

Согласно предложенной стратегии, Пентагон (а не Белый дом, как раньше) будет устанавливать численность воинского контингента в Афганистане. Кроме того, военные получат гораздо более широкие полномочия, в том числе возможность совершения авиаударов по позициям талибов.

Предложенный президенту план является результатом пересмотра стратегии действий экс-президента США Барака Обамы, подразумевающей ограничение военного присутствия США в Афганистане.

Новый план предлагает свернуть действия, приводящие к ухудшению ситуации в регионе, он позволит «начать выигрывать», считает один из представителей администрации США, чье имя изданием не разглашается.

Ожидается, что решение по предложенной стратегии действий будет принято главой Белого дома до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая.

Ранее Трамп отрицательно высказывался о внешнеполитических конфликтах, в которых завязли США по всему миру. Поэтому существуют определенные сомнения в том, что предложенный план действий в Афганистане будет одобрен.