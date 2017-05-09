Париж, 9 мая, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Спецоперация на Северном вокзале Парижа завершена, все службы возвращаются к нормальной работе. Об этом 9 мая сообщает Russia Today со ссылкой на сообщение французской полиции.

(сс)Pol Северный вокзал, Париж

«Проверка закончена, ситуация возвращается к нормальной», — сообщили представители полиции на официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Ранее сообщалось, что в здании Северного вокзала французской столицы проведена эвакуация. Пассажиры прибывающих поездов, высаживались на предыдущих станциях, поезда метро проезжали станцию Северного вокзала без остановки.

Входы и выходы в здание вокзала были перекрыты вооруженными полицейскими с 23:00 8 мая. Ближайшая к вокзалу территория была оцеплена.

По предварительной информации, в здание вокзала проводилась спецоперация в связи с поиском «трех мужчин, представляющих опасность».

О результатах проведенной спецоперации в ведомстве не сообщили.