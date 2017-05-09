Андрей Савельев ИА REGNUM Парад Победы на Камчатке

Андрей Савельев ИА REGNUM Парад Победы на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 9 мая, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Зрители начали собираться в центре города задолго до начала торжественного шествия военных. В нем приняли участие более 800 военнослужащих различных родов войск, представленных в регионе. В первую очередь, это, конечно же, военные моряки. В расчётах с воинскими подразделениями маршем прошли 4 колонны участников движения «Юнармия».

Андрей Савельев ИА REGNUM Парад Победы на Камчатке

Кроме того, военные показали большое количество техники. В частности, они впервые вывели на площадь пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», поступившие на вооружение камчатской группировки в 2017 году. По улицам прошли новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях «Камаз», пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», реактивные системы «Град» и специальная техника химических подразделений.

Андрей Савельев ИА REGNUM Парад Победы на Камчатке

На трибунах за парадом следили почетные гости — ветераны. Сегодня на Камчатке проживают всего 846 человек из числа участников войны, тружеников тыла, инвалидов войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда.

Андрей Савельев ИА REGNUM Парад Победы на Камчатке

В центре столицы Камчатки уже началось построение колонн «Бессмертного полка». Организаторы ждут не менее 7 тысяч участников.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы сегодня проходят во всех муниципалитетах региона.