Вашингтон, 9 мая, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп устал от постоянных спекуляций на тему его связей с Россией, назвав происходящее «возней на деньги налогоплательщиков». Соответствующее сообщение 9 мая он опубликовал в своем личном Twitter-аккаунте.

Sempretops.com Трамп

«История сговора Трампа с Россией — тотальная ложь, когда же закончится эта возня на деньги налогоплательщиков», — говорится в публикации президента.

Президент США не впервые выступает с опровержением распространяемой в СМИ информации о якобы имеющихся у него российских связях. Неоднократно он делал заявления о связях с Российской Федерацией представителей Демократической партии США и призывал СМИ обратить на них внимание.

Ранее 4 мая палата представителей США одобрила законопроект о создании межведомственного комитета для противодействия вмешательству РФ в политические процессы на территории США и других стран.

Напомним, о «российском вмешательстве» активно заговорили во время президентской избирательной кампании 2016 года. Проигравшая на выборах кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении Россию, якобы имеющую отношение к публикации материалов ее переписки в период работы в должности госсекретаря США, которую она в нарушение закона вела с личного компьютера.